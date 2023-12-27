نائب يواظب على" التفسيد والبخ"

Advertisement

يصر أحد النواب المتقلبين في المواقف السياسية للايحاء بتمايزه عن الجهة التي تبنّته سابقا على اشاعة أجواء سلبية تارة ضد مشروع قانون الموازنة، للتحريض على الحكومة والضرائب المقترحة لتمويل الخزينة، وطورا عبر عرقلة اي تفاهم سياسي يؤمن تحصين الوضع الامني.وتفيد المعطيات "ان النائب المذكور يعمد الى الدفع في اتجاه حملات اعلامية واضحة الاهداف والتوجهات ، كما يلجأ ايضا الى اسلوبه المعروف بالاتصال ببعض "المفاتيح" بحجة التشاور ثم يعمد خلال الحديث الى "النميمة وبخ الاخبار والتفسيد".