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لبنان

نائب يواظب على" التفسيد والبخ"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-12-2023 | 01:30
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يصر أحد النواب المتقلبين في المواقف السياسية للايحاء بتمايزه عن الجهة التي تبنّته سابقا على اشاعة أجواء سلبية تارة ضد مشروع قانون الموازنة، للتحريض على الحكومة والضرائب المقترحة لتمويل الخزينة، وطورا عبر عرقلة اي تفاهم سياسي يؤمن تحصين الوضع الامني.
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وتفيد المعطيات "ان النائب المذكور يعمد الى الدفع في اتجاه حملات اعلامية واضحة الاهداف والتوجهات ، كما يلجأ ايضا الى اسلوبه المعروف بالاتصال ببعض "المفاتيح" بحجة التشاور ثم يعمد خلال الحديث الى "النميمة وبخ الاخبار والتفسيد".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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