الدفاع المدني: نقل جثة إلى المستشفى

أفاد الدفاع المدني على منصة "إكس" أن عناصره نقلت في تمام الساعة ٠٤:١٥ من تاريخ اليوم، جثة مواطن من بعلشميه - بعبدا، إلى مستشفى الإيمان-عاليه. وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.

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