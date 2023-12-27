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لبنان

الدفاع المدني: نقل جثة إلى المستشفى

Lebanon 24
27-12-2023 | 01:18
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أفاد الدفاع المدني على منصة "إكس" أن عناصره نقلت في تمام الساعة ٠٤:١٥ من تاريخ اليوم، جثة مواطن من بعلشميه - بعبدا، إلى مستشفى الإيمان-عاليه. وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.
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