Advertisement

لبنان

التيار ينتظر: لا خيار رئاسياً قبل هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-12-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1145717-638392633211489627.jpg
Doc-P-1145717-638392633211489627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تستمر المبادرات الخجولة التي تهدف الى ايجاد حلول للازمة السياسية الداخلية وانهاء الفراغ الرئاسي، في ظل المراوحة المستمرة منذ بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "التيار الوطني الحر" ليس في وارد الوصول الى تسوية سريعة وجديدة مع قوى المعارضة والتقاطع معها على اسم مرشح جديد لرئاسة الجمهورية على غرار التوافق السابق على اسم الوزير السابق جهاد ازعور".
Advertisement

وترى المصادر "ان "التيار" في الوقت نفسه لن يسير بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، كما انه لن يتخذ اي قرار رئاسي قبل ظهور معالم التسوية الاقليمية المرتقبة".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:45 | 2023-12-27
04:30 | 2023-12-27
04:21 | 2023-12-27
04:14 | 2023-12-27
04:09 | 2023-12-27
04:00 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24