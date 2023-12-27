التيار ينتظر: لا خيار رئاسياً قبل هذا الموعد

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تستمر المبادرات الخجولة التي تهدف الى ايجاد حلول للازمة السياسية الداخلية وانهاء الفراغ الرئاسي، في ظل المراوحة المستمرة منذ بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.وبحسب مصادر مطلعة فإن "التيار الوطني الحر" ليس في وارد الوصول الى تسوية سريعة وجديدة مع قوى المعارضة والتقاطع معها على اسم مرشح جديد لرئاسة الجمهورية على غرار التوافق السابق على اسم الوزير السابق جهاد ازعور".وترى المصادر "ان "التيار" في الوقت نفسه لن يسير بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، كما انه لن يتخذ اي قرار رئاسي قبل ظهور معالم التسوية الاقليمية المرتقبة".