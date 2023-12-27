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لبنان
بعد قرار ميقاتي.. هل تعلّق المدارس الكاثوليكية اضرابها المفتوح؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-12-2023
|
01:50
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أثنى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر على القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعليق القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، مشيراً الى ان اجتماعاً سيعقد عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في بكركي للجنة الاسقفية لدراسة قرار الرئيس ميقاتي واتخاذ الموقف المناسب منه لناحية تعليق اضراب المدارس الكاثوليكية الذي أعلن الاسبوع الماضي او الابقاء عليه.
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وأكد نصر في حديث عبر "لبنان 24" ان خطوة الرئيس ميقاتي خطوة ايجابية وهي محط تقدير من قبل الجميع، مشيراً الى ان اللجنة الاسقفية ستبحث في اجتماعها اليوم ديمومة هذا القرار وتتخذ بنتيجته الموقف المناسب.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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