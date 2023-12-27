سيناريو الأمطار عائد.. كيف سيكون طقس ليلة رأس السنة؟ الأب خنيصر يكشف

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المرتفع الشبه مداري يسيطر على شمال شبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، يقابله تمدد المرتفع الآزوري على شمال افريقيا وجنوب اوروبا، ما يؤدي الى انحراف المنخفضات الجوية في الايام المقبلة نحو شمال ووسط القارة الاوروبية، وغيابها لمدة اسبوع تقريباً عن المنطقة، لكن الأجواء، تبقى باردة ليلاً في البقاع وعلى الجبال.طقسٌ مشمس الى غائم سوف يسيطر على لبنان خلال الايام القادمة ويُنتظر ان تكون اجواء ليلة رأس السنة قليلة الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على ان يعود سيناريو الامطار خلال الاسبوع الاول من العام الجديد، مع عودة العواصف والمنخفضات نحو جنوب اوروبا والبحر المتوسط.درجات الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و 17 ليلاًفي البقاع: 18 نهاراً و 07 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 05 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 08 نهاراً و -02 ليلاًالرياح: جنوبية شرقية تتحول الى شرقية سرعتها بين 20 و 40 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1022hpaالرطوبة: 65%حالة البحر : منخفض الموجحرارة المياه 24 درجة.