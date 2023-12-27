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لبنان

سيناريو الأمطار عائد.. كيف سيكون طقس ليلة رأس السنة؟ الأب خنيصر يكشف

Lebanon 24
27-12-2023 | 02:12
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المرتفع الشبه مداري يسيطر على شمال شبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، يقابله تمدد المرتفع الآزوري على شمال افريقيا وجنوب اوروبا، ما يؤدي الى انحراف المنخفضات الجوية في الايام المقبلة نحو شمال ووسط القارة الاوروبية، وغيابها لمدة اسبوع تقريباً عن المنطقة، لكن الأجواء، تبقى باردة ليلاً في البقاع وعلى الجبال.
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طقسٌ مشمس الى غائم سوف يسيطر على لبنان خلال الايام القادمة ويُنتظر ان تكون اجواء ليلة رأس السنة قليلة الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على ان يعود سيناريو الامطار خلال الاسبوع الاول من العام الجديد، مع عودة العواصف والمنخفضات نحو جنوب اوروبا والبحر المتوسط.

درجات الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و 17 ليلاً
في البقاع: 18 نهاراً و 07 ليلا
على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 05 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 08 نهاراً و  -02 ليلاً
الرياح:  جنوبية شرقية تتحول الى شرقية سرعتها بين 20 و 40  كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1022hpa
الرطوبة: 65%
حالة البحر :  منخفض الموج
 حرارة المياه 24 درجة.

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