الدفاع المدني: جريحة في انقلاب سيارة في الصفرا

أعلن الدفاع المدني على منصة "إكس"، أن عناصر من الدفاع المدني نقلت في تمام الساعة 09:00 من تاريخ اليوم، جريحة الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، أصيبت جراء انقلاب سيارتها في الصفرا-كسروان.

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