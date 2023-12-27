Advertisement

لبنان

الدفاع المدني: جريحة في انقلاب سيارة في الصفرا

Lebanon 24
27-12-2023 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1145750-638392682565216462.jpeg
Doc-P-1145750-638392682565216462.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الدفاع المدني على منصة "إكس"، أن عناصر من الدفاع المدني نقلت في تمام الساعة 09:00 من تاريخ اليوم، جريحة الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، أصيبت جراء انقلاب سيارتها في الصفرا-كسروان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على سيارتهم في منطقة الشعيتية
lebanon 24
27/12/2023 11:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: نقل جثة إلى المستشفى
lebanon 24
27/12/2023 11:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: اخماد حريق شب داخل "بيك أب" في المعلية- القليلة ونقل جثة مواطن استشهد إثر القصف الإسرائيلي الذي طال البلدة إلى مستشفى اللبناني - الإيطالي
lebanon 24
27/12/2023 11:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عناصر من الدفاع المدني عملت على سحب عدد من السيارات بين نهر الكلب وذوق مكايل وزوق مصبح والصفرا كسروان
lebanon 24
27/12/2023 11:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع

المدني:

جريحة

انقلاب

سيارة

الصفرا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:45 | 2023-12-27
04:30 | 2023-12-27
04:21 | 2023-12-27
04:14 | 2023-12-27
04:09 | 2023-12-27
04:00 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24