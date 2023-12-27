عملية جديدة لحزب الله عند الحدود.. هذا ما تم استهدافه

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصر من الحزب استهدفت عند الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء 27-12-2023، ‏تموضعًا قياديًا مستحدثًا للجيش الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة.‏

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