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لبنان

عملية جديدة لحزب الله عند الحدود.. هذا ما تم استهدافه

Lebanon 24
27-12-2023 | 03:45
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصر من الحزب استهدفت عند الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء 27-12-2023، ‏تموضعًا قياديًا مستحدثًا للجيش الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة.‏
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