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لبنان

كان يتنقل على الطريق العام.. بالصور من أوقفت قوى الأمن في بعلبك؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 05:15
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

   توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة - البقاع في وحدة الشّرطة القضائية، حول تنقّل مطلوب للقضاء، على طريق عام بعلبك، على متن سيارة مسروقة نوع "كيا ريو"، وهو المدعو:
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ع. م. (من مواليد عام 1996، لبناني)   
   بتاريخ 04-12-2023 وبعد عمليات الرّصد والتّعقّب التي قام بها عناصر المكتب، انتقلت قوّة إلى المكان وعملت على توقيف المشتبه فيه، بعد التّأكّد من هويّته، وضبطت بحوزته كميّة من المخدّرات. وقد تبيّن أن السّيّارة التي يقودها مسروقة، منذ حوالي الشّهر، من مدينة صيدا.

    أجري المقتضى القانوني بحقّه، وتمّ تسليم السّيّارة إلى مالكها، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
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