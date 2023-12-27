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لبنان

في بيروت.. اتفاق على إنشاء صندوق يخصّ مشايخ وعلماء دار الفتوى

Lebanon 24
27-12-2023 | 05:23
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 أعلن رئيس حزب "الحوار الوطني" فؤاد مخزومي إثر لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في  دار الفتوى أنه "تم الإتفاق مع سماحة المفتي دريان على إنشاء صندوق دعم صحّي للمشايخ والعلماء في دار الفتوى في بيروت".
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وقال: "وسنبدأ العمل على إنجازه في أقرب وقت ممكن".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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