في بيروت.. اتفاق على إنشاء صندوق يخصّ مشايخ وعلماء دار الفتوى

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أعلن رئيس حزب "الحوار الوطني" فؤاد مخزومي إثر لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أنه "تم الإتفاق مع سماحة المفتي دريان على إنشاء صندوق دعم صحّي للمشايخ والعلماء في دار الفتوى في بيروت".وقال: "وسنبدأ العمل على إنجازه في أقرب وقت ممكن".