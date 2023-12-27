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لبنان

عاجل.. ماذا فعلت إسرائيل قبالة بيروت فوق البحر؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 05:46
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أعلنَ متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، أنّ الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ تم إطلاقها من لبنان باتجاه الجليل الغربي.
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ولفت المتحدث إلى أن القوّات الإسرائيلية هاجمت مصادر إطلاق النار، موضحاً أنه "خلال الليل، شنت طائرة تابعة لسلاح الجو غارة على موقع عسكريّ لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية". 
وفي وقتٍ سابق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض 8 صواريخ من أصل 18 صاروخاً أطلقت من جنوب لبنان على رأس الناقورة في الجليل الغربي.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأنّ عدة صواريخ تم إطلاقها من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا والقطاع الغربي، فيما دوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

كذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم مؤخراً قبالة سواحل بيروت فوق البحر المتوسط، اعتراض طائرة مسيرة إيرانية الصنع، أطلقت من العراق.

وبحسب مصادر أمنية، فإن المجموعات الإيرانية أطلقت الطائرة من دون طيار بمبادرة منها وليس بتوجيه من حزب الله.
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