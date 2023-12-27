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لبنان

خبر يتعلّق بالرواتب... هل ستطال الزيادات هؤلاء؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 06:13
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قال وزير الداخليّة والبلديّات بسام مولوي إنّ "الزيادات ستطال عناصر وضباط القوى الامنية العسكرية والمتقاعدين بعدل".
 
 
وأضاف مولوي لـ"لبنان الحرّ": "في أوّل جلسة قريبة سيُبتّ بالموضوع".
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إقتصاد

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