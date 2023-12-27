للمواطنين.. إليكم ما تقرّر بشأن "تراخيص الفوميه" للسيارات!

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، اليوم الأربعاء، قراراً قضى بتمديد العمل بتراخيص العازل لأشعة الشمس بصورة استثنائية.



Advertisement وجاء في القرار: "إلحقاً للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات رقم 185/ص.م تاريخ 18/12/2022، تُمدّد كافة تراخيص العازل لأشعة الشمس والتي تنتهي مدة صلاحيتها بتاريخ 30/9/2020، 30/6/2021، 30/6/2022، 31/12/2023 لغاية 21/12/2024.