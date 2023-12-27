القصفُ عنيف في الجنوب.. القذائف الإسرائيلية تطالُ هذه المناطق!

تصاعدت حدّة التوتر في جنوب لبنان، ظهر اليوم الأربعاء، إذ أقدم جيش العدو الإسرائيلي على قصف أطراف بلدة شبعا ومنطقة الخريبة في أطراف راشيا الفخار وحلتا.

وذكرت المعلومات أنّ القصف الإسرائيلي العنيف استهدف أيضاً المنطقة الواقعة بين رويسات العلم والسماقة، فيما طالت القذائف المُعادية نقطة واقعة بين راشيا والهبارية.

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وأفادت مصادر ميدانية في الجنوب بأن صافرات الإنذار دوّت داخل مركز لقوات "اليونيفيل" في الناقورة، وقد تزامن ذلك مع تحليق كثيف للطيران الإستطلاعي الإسرائيلي فوق عددٍ من قرى وبلدات الجنوب.

في غضون ذلك، أعلن "حزب الله" إستهداف موقع خربة ماعر الإسرائيلي ومرابض المدفعية فيه إلى جانب تموضع لجنود العدو حوله، وذلك بواسطة صواريخ "بركان".