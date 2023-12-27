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لبنان
ماذا فعل "حزب الله" عند الـ1 ظهراً؟ هذا الخبر يكشف
Lebanon 24
27-12-2023
|
06:57
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أعلن "حزب الله"، ظهر اليوم الأربعاء، إستهداف موقع خربة ماعر الإسرائيلي ومرابض المدفعية فيه إلى جانب تموضع لجنود العدو حوله، وذلك بواسطة صواريخ "بركان".
وذكر الحزب أن العمليّة حصلت عند الساعة الـ1.00 ظهراً، وقد حققت إصابات مؤكدة في صفوف الجنود المستهدفين.
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