Advertisement

لبنان

ماذا فعل "حزب الله" عند الـ1 ظهراً؟ هذا الخبر يكشف

Lebanon 24
27-12-2023 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1145842-638392824179205340.jpg
Doc-P-1145842-638392824179205340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، ظهر اليوم الأربعاء، إستهداف موقع خربة ماعر الإسرائيلي ومرابض المدفعية فيه إلى جانب تموضع لجنود العدو حوله، وذلك بواسطة صواريخ "بركان". 
 
وذكر الحزب أن العمليّة حصلت عند الساعة الـ1.00 ظهراً، وقد حققت إصابات مؤكدة في صفوف الجنود المستهدفين.
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:30 | 2023-12-27
07:30 | 2023-12-27
07:20 | 2023-12-27
07:10 | 2023-12-27
07:04 | 2023-12-27
06:54 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24