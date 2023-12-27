رسالة من سكان المستوطنات القريبة من لبنان لبايدن... ماذا ورد فيها عن "حزب الله"؟ (صورة)

Advertisement

بعث سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن.وقالت منظمة "اللوبي 1701" التي تمثل 60 ألف من المستوطنات الشمالية في إسرائيل الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، في الرسالة التي وجهت أيضا إلى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: "سياستكم الأميركية الدبلوماسية في الشرق الأوسط تجعلنا لاجئين في بلادنا".وأضافت: "نتوقع الدعم الكامل لعملية عسكرية حتى نتمكن من العودة إلى وطننا"، مضيفة: "جميعا رأينا نتائج مذبحة 7 تشرين الاول، ونحن نفهم أن مثل هذا الحدث على الحدود الشمالية هو مسألة وقت فقط بالنسبة لحزب الله".وادعت أن "الفشل في تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدى إلى تواجد حزب الله على حدود إسرائيل وضرب أهداف مدنية بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص. ولأكثر من ثلاث سنوات، غضت قوات اليونيفيل الطرف، بل وتعاونت مع حزب الله، مما سمح لها بإنشاء مواقع عسكرية هجومية على حدود إسرائيل. نحن جميعا نشعر بالنتائج الآن". (روسيا اليوم)