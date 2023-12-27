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لبنان
المولوي زار عوده: لابعاد لبنان عن الحرب
Lebanon 24
27-12-2023
|
07:10
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي الذي قال بعد الزيارة: "لقاؤنا اليوم مع سيادة المطران عوده في دار المطرانية المباركة كما دائماً، لقاء الجمال والسلام، لقاء الإيمان والإنسان، لقاء صفاء القلب وهدوء الفكر".
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وأضاف: "لقاؤنا مع سيادته كان لمعايدته بمناسبة الأعياد، ومعايدة المطرانية وبيروت بالأعياد المباركة. وقد أطلعنا سيادة المطران على كل التحضيرات الأمنية التي تحصل بمناسبة الأعياد المباركة خلال هذا الأسبوع وليلة رأس السنة، وعلى كل النشاط الذي تقوم به وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات العسكرية والأمنية لحفظ الأمن والنظام في بيروت وفي لبنان عموماً. ووضعناه في صورة ما نقوم به وما سنقوم به لجهة إزالة المخالفات أو تخفيفها في بيروت وفي غيرها من المناطق وبأن وزارة الداخلية تبقى بأجهزتها الأمنية وإدارتها وكل الأجهزة التابعة لها في خدمة الوطن والمواطنين. وقد أكّد سيادة المطران عوده ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وأكّد ضرورة تحمّل كل السياسيين لمسؤولياتهم".
وعن الوضع الأمني، أكد مولوي ان "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية تتابع عملها وفق الواجب وكما يلزم، وتأكدوا أنه في وجود الأجهزة العسكرية والأمنية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة وكل الأجهزة التي تقوم بواجبها، لبنان في حماية. ونحن نشدد كما شدد سيادة المطران عوده على ضرورة إبعاد لبنان عن الحرب".
وعن العودة عن قرار فرض الضرائب والرسوم في بلدية بيروت؟ قال: "هو ليس قرار عودة عن فرض الضرائب والرسوم في بلدية بيروت، فالضرائب والرسوم مفروضة قانوناً إنما اجتمعنا مع محافظ بيروت وسنتابع اجتماعاتنا للتخفيف قدر الإمكان عن المواطن".
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