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لبنان

الطفلة نايا تُوفيت... هذا المرض أصابها وهزمها

Lebanon 24
27-12-2023 | 07:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفلة نايا هيثم زكريا، إبنة بلدة الجومة في عكار، تُوفيت بعدما أُصيبت بمرض السحايا.
 
 
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مرض

السحايا

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