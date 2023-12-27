"حزب الله " نعى محمد ياغي: كان مثالاً للتفاني ‌‏في معالجة قضايا المستضعفين

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أصدر "حزب الله" بياناً نعى فيه النائب السابق المعاون التنفيذي للامين العام للحزب محمد ياغي "الذي انتقل الى رحمته تعالى بعد معاناة طويلة مع المرض بعد عمر زاخر بالجهاد والصبر والتضحيات".أضاف البيان :" لقد كان الحاج ياغي من الرعيل الأول لحزب الله ورفيقًا لسيد شهداء ‏المقاومة الإسلامية السيد عباس ‏الموسوي على خط الجهاد والمقاومة ومواجهة الظلم والحرمان ‏لاسيما في البقاع العزيز".‏وتابع: "تحمّل الحاج محمد ياغي مسؤوليات قيادية وتنظيمية عدة في حزب الله وشارك في الندوة البرلمانية ‌‏اللبنانية لدورتين، وقدم أنموذجاً صالحاً في خدمة الناس وكان مثالًا في الأخلاق والتواضع والتفاني ‌‏في معالجة قضايا المستضعفين ونصرتهم والوقوف إلى جانبهم".‏وختم البيان: "إنّنا إذ نُعرب عن بالغِ الحزن والأسى لفقد هذا الأخ المجاهد والعزيز، ندعو للمشاركة في موكب ‌‏التشييع الذي سينطلق عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الخميس من أمام حسينية الإمام ‌‏الخميني في بعلبك".