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لبنان

خبر يتعلّق بالكهرباء... ما أعلنه وزير الطاقة مهمّ إليكم ما قاله

Lebanon 24
27-12-2023 | 08:49
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تحدث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض عن حلحلة مرتقبة في ازمة الكهرباء الحالية لا سيما لجهة وصول شحنات من الغاز اويل.

وقال فياض للـ"ال بي سي"، إنّ مشكلة فتح الاعتمادات لن تتكرّر. 
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