خبر يتعلّق بالكهرباء... ما أعلنه وزير الطاقة مهمّ إليكم ما قاله

تحدث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض عن حلحلة مرتقبة في ازمة الكهرباء الحالية لا سيما لجهة وصول شحنات من الغاز اويل.



وقال فياض للـ"ال بي سي"، إنّ مشكلة فتح الاعتمادات لن تتكرّر.

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