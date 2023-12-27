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لبنان

عمليّة أمنيّة في بريتال.. والجيش يتعرّض لإطلاق نار

Lebanon 24
27-12-2023 | 08:56
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نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بلدة بريتال- البقاع، وقد تعرض عناصر الجيش لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران دون وقوع إصابات، وأوقِف أحد المطلوبين فيما لا تزال العملية مستمرة.
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الجيش

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