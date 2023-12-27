عمليّة أمنيّة في بريتال.. والجيش يتعرّض لإطلاق نار

نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بلدة بريتال- البقاع، وقد تعرض عناصر الجيش لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران دون وقوع إصابات، وأوقِف أحد المطلوبين فيما لا تزال العملية مستمرة.

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