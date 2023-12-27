إسرائيل تُوجّه تهديداً مباشراً لنصرالله: "أنت التالي"

قال وزير الخارجية الإسرائيليّة إيلي كوهين، إنّ "على الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أنّ يفهم أنّه التالي"، في إشارة إلى اغتيال إسرائيل قبل أيّام، المسؤول الإيرانيّ رضي موسوي، في سوريا.

Advertisement

وأضاف كوهين: "إذا أراد نصرالله تجنب ذلك، فعليه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".