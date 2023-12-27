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لبنان

إسرائيل تُوجّه تهديداً مباشراً لنصرالله: "أنت التالي"

Lebanon 24
27-12-2023 | 09:33
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قال وزير الخارجية الإسرائيليّة إيلي كوهين، إنّ "على الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أنّ يفهم أنّه التالي"، في إشارة إلى اغتيال إسرائيل قبل أيّام، المسؤول الإيرانيّ رضي موسوي، في سوريا.
 
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وأضاف كوهين: "إذا أراد نصرالله تجنب ذلك، فعليه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".
 
 
 

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