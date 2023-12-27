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لبنان

البطريرك ميناسيان يستقبل البطريرك الراعي

Lebanon 24
27-12-2023 | 09:42
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يستقبل كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في هذه الاثناء في مقر البطريركية في الاشرفية، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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