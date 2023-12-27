حريق داخل مستشفى في الأشرفيّة.. شاهدوا هذه الصور

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حريق داخل غرفة في احدى المستشفيات في الاشرفية.



اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١٢/٢٧ حريقاً شب داخل غرفة مستودع تحتوي على معدات للصيانة وكمية من الطلاء تقع في الطبقة السفلية الرابعة من احدى المستشفيات في الاشرفية-بيروت. pic.twitter.com/OAxgo6jnVH