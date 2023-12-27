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لبنان

لجنة المال أنجزت موازنة هذه الوزارات

Lebanon 24
27-12-2023 | 09:44
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انجزت لجنة المال والموازنة، موازنة وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والثقافة والإعلام، بعد اقرار بعض التوصيات والتعديلات.
 
ومن القرارات والتوصيات المقرة :
- دعم اللجنة الوطنية للأونيسكو كما الكونسرفتوار بنفقاتهما التشغيلية للحؤول دون توقفهما الكامل عن العمل لما يشكلانه من إرث ثقافي ووطني للبنان.  
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- طلبت  اللجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية تفصيل المساهمات للجمعيات التي لا تتوخى الربح.

- أوصت اللجنة بدعم الزراعة لاسيما اعتمادات المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشروع الأخضر والتعاونيات.
 
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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