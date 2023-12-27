لجنة المال أنجزت موازنة هذه الوزارات

انجزت لجنة المال والموازنة، موازنة وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والثقافة والإعلام، بعد اقرار بعض التوصيات والتعديلات.
ومن القرارات والتوصيات المقرة :
- دعم اللجنة الوطنية للأونيسكو كما الكونسرفتوار بنفقاتهما التشغيلية للحؤول دون توقفهما الكامل عن العمل لما يشكلانه من إرث ثقافي ووطني للبنان.
- طلبت اللجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية تفصيل المساهمات للجمعيات التي لا تتوخى الربح.
- أوصت اللجنة بدعم الزراعة لاسيما اعتمادات المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشروع الأخضر والتعاونيات.
المصدر:
"الوكالة الوطنية للاعلام"