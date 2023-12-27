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لبنان

البيسري استقبل شيا مودعة

Lebanon 24
27-12-2023 | 09:47
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان. 

وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وتطورات الوضع في الجنوب.
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وقدم اللواء البيسري للسفيرة شيا درعا تذكارية، متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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