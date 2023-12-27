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لبنان

الاوضاع المعيشية والاقتصادية بين عثمان والاسمر

Lebanon 24
27-12-2023 | 09:50
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.
 
وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الدقيقة. 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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اللواء

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