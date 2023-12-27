الاوضاع المعيشية والاقتصادية بين عثمان والاسمر

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الدقيقة.