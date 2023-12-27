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لبنان
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
27-12-2023
|
10:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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