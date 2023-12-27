تغطية صحفية: جانب من انطلاق صفارات الإنذار في مســتـوطــنـة "كريات شمونة" قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين. pic.twitter.com/41LqStPcFl
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 27, 2023
تغطية صحفية: جانب من انطلاق صفارات الإنذار في مســتـوطــنـة "كريات شمونة" قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين. pic.twitter.com/41LqStPcFl
لحظة سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان في كريات شمونه. pic.twitter.com/UepNMGq2LG
— يونس الزعتري #عين_على_العدو (@YounesZaatari) December 27, 2023
لحظة سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان في كريات شمونه. pic.twitter.com/UepNMGq2LG