أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف مستعمرة كريات شمونة ‌بثلاثين صاروخ كاتيوشا، ردّاً على قصف العدوّ الإسرائيليّ منازل المدنيين في بنت جبيل.

وفي هذا السياق، أفادت "الجزيرة" عن إصابة مبنيين في كريات شمونة.