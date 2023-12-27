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لبنان

أطلق النار عليه في القبة

Lebanon 24
27-12-2023 | 10:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ا.ق أطلق النار على م.خ، في محلة شارع الحلبي في منطقة القبة، وأصابه بطلق ناريّ في قدمه.
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