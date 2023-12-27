توقيف أحد كبار تجار المخدرات... أين كان يختبىء؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، بأنّ مخابرات الجيش أوقفت في بريتال، المدعو "م.ص.إ" الذي كان يُخبىء داخل منزله المدعو "ح.ح.إ"، الذي يُعتبر أحد كبار تجار المخدرات.

تجدر الإشارة إلى أنّ العمليّة الأمنيّة تخللها تبادل إطلاق نار بين المطلوبين والجيش.