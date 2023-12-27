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لبنان

توقيف أحد كبار تجار المخدرات... أين كان يختبىء؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 10:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، بأنّ مخابرات الجيش أوقفت في بريتال، المدعو "م.ص.إ" الذي كان يُخبىء داخل منزله المدعو "ح.ح.إ"، الذي يُعتبر أحد كبار تجار المخدرات.
 
تجدر الإشارة إلى أنّ العمليّة الأمنيّة تخللها تبادل إطلاق نار بين المطلوبين والجيش.
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بريتال

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