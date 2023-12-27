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لبنان

قائد الجيش استقبل رئيس البعثة العسكرية الايطالية

Lebanon 24
27-12-2023 | 10:20
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL العقيد Sandro Lervoli يرافقه الملحق العسكري الإيطالي العقيد Luigi Dore، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين وبخاصة في مجال التدريب. 
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كما استقبل وفدا من رؤساء بلديات في قضاء جزين، وقدم أعضاء الوفد التهاني لقائد الجيش لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، مجددين دعمهم المتواصل للجيش في رسالته وأداء مهمته.
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