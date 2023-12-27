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لبنان

قاصر غادرت وشقيقها منزل ذويهما ولم يعودا لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنهما شيئًا؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 10:43
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صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودَيْن القاصرَيْن:
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-  ليلاس انس زيدان (من مواليد عام 2007، سورية).

- محمد يحيى انس زيدان (من مواليد عام 2016، سوري)

اللذان غادرا قرابة السّاعة التاسعة عاشر من تاريخ 26-12-2023 منزل ذويهما الكائن في بلدة راس المتن - حمانا، ولم يعودا لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوهما أو يعرفون مكانهما، الاتّصال بمخفر راس المتن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 380294-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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