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لبنان

أثناء وجود شخصيّة إسرائيليّة بارزة عند الحدود مع لبنان... هذا ما فعله "الحزب"

Lebanon 24
27-12-2023 | 10:51
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أفادت "الجزيرة" نقلاً عن هيئة البثّ الإسرائيلية، إنّ "حزب الله" أطلق صواريخ على رأس الناقورة خلال وجود وزير الخارجية الإسرائيليّة إيلي كوهين، وعدد من السفراء في شمال فلسطين المحتلة.
 
 
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