أثناء وجود شخصيّة إسرائيليّة بارزة عند الحدود مع لبنان... هذا ما فعله "الحزب"

أفادت "الجزيرة" نقلاً عن هيئة البثّ الإسرائيلية، إنّ "حزب الله" أطلق صواريخ على رأس الناقورة خلال وجود وزير الخارجية الإسرائيليّة إيلي كوهين، وعدد من السفراء في شمال فلسطين المحتلة.

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