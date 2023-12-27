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لبنان
أثناء وجود شخصيّة إسرائيليّة بارزة عند الحدود مع لبنان... هذا ما فعله "الحزب"
Lebanon 24
27-12-2023
|
10:51
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أفادت "الجزيرة" نقلاً عن هيئة البثّ الإسرائيلية، إنّ "حزب الله" أطلق صواريخ على رأس الناقورة خلال وجود وزير الخارجية الإسرائيليّة إيلي كوهين، وعدد من السفراء في شمال فلسطين المحتلة.
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