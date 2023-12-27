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لبنان

فوق بلدات الجنوب.. ماذا حصل هذا المساء؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 11:50
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ألقت قوات العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قنابل مضيئة فوق عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان.
 
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وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنَّ الطيران الإستطلاعي المعادي حلّق في أجواء قضاء صور والساحل البحري. 
 
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