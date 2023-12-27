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لبنان

توقيف مسؤولة في وزارة التربية.. من هي وما السبب؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 12:14
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كشفت قناة الـLBCI، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف رئيسة دائرة الامتحانات في وزارة التربية أمل شعبان.
 
وبحسب القناة، فإنّ "شعبان متورطة بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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وزارة التربية

دائرة الامتحانات

أمل شعبان

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