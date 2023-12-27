توقيف مسؤولة في وزارة التربية.. من هي وما السبب؟

كشفت قناة الـLBCI، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف رئيسة دائرة الامتحانات في وزارة التربية أمل شعبان.



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وبحسب القناة، فإنّ "شعبان متورطة بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين".