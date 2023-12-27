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لبنان

تحذير يخصّ "حزب الله".. هذا ما قيلَ في إسرائيل!

Lebanon 24
27-12-2023 | 13:25
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قال جيورا زالتس، رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الجليل الأعلى في شمال فلسطين المحتلة، إنّه "إن لم يتم إلحاق الضرر بحزب الله في لبنان، فإن إسرائيل ستكون أمام 7 تشرين أول جديد في الشمال".
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واعتبر زالتس أنَّ عدم مواجهة "حزب الله" سيعني إستمرار الإسرائيليين بالعيش تحت تهديدٍ أمني. 
ويأتي كلام زالتس رداً على إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، أنَّ "القوات الإسرائيلية على مستوى عالٍ جداً من الجهوزية في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان".
ولفت هاليفي إلى أن تل أبيب مستعدة للهجوم على حزب الله في حال تطلب الأمر ذلك"، معلناً أنه "تمت الموافقة على خطط الهجوم". 
 
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