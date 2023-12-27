"إنهيار" عند حدود لبنان.. مسؤول إسرائيلي يتحدّث عن "أمر خطير"!

قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إن ما يحصل في الشمال عند الحدود مع لبنان، "هو أمر خطير جداً".



وخلال في مؤتمر "التوقعات" الذي نظمته منظمة "كالكاليست"، أوضح أنّ هناك أكثر من 100 ألف شخص لجأوا من شمال إسرائيل"، وقال: "التهديد عند الحدود مع لبنان أكبر بكثير من التهديد القائم عند الحدود مع غزة. أحد ما في الكابينت قرر التخلي عن الجليل".

إلى ذلك، أفاد مُراسل "القناة الـ12" الإسرائيليّة بأنَّ الطرقات في الشمال مغلقة طوال الوقت خشية من صواريخ "حزب الله"، موضحاً أن "الشمال ينهار والروتين هناك أصبح أكثر تعقيداً ورؤساء السلطات هناك غاضبون جداً من هذا الوضع".