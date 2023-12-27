Advertisement

لبنان

"إنهيار" عند حدود لبنان.. مسؤول إسرائيلي يتحدّث عن "أمر خطير"!

Lebanon 24
27-12-2023 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1146001-638393105603393917.jpg
Doc-P-1146001-638393105603393917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إن ما يحصل في الشمال عند الحدود مع لبنان، "هو أمر خطير جداً".

وخلال في مؤتمر "التوقعات" الذي نظمته منظمة "كالكاليست"، أوضح أنّ هناك أكثر من 100 ألف شخص لجأوا من شمال إسرائيل"، وقال: "التهديد عند الحدود مع لبنان أكبر بكثير من التهديد القائم عند الحدود مع غزة. أحد ما في الكابينت قرر التخلي عن الجليل". 
إلى ذلك، أفاد مُراسل "القناة الـ12" الإسرائيليّة بأنَّ الطرقات في الشمال مغلقة طوال الوقت خشية من صواريخ "حزب الله"، موضحاً أن "الشمال ينهار والروتين هناك أصبح أكثر تعقيداً ورؤساء السلطات هناك غاضبون جداً من هذا الوضع".

Advertisement
وأُغلق عدد من المستوطنات الشمالية أمام دخول المستوطنين، وذلك حتى إشعارٍ آخر، في ضوء الوضع الأمني، وسط تحذيرات من إطلاق صواريخ مُضادة للدروع من لبنان، بحسب الإعلام الإسرائيلي. (الميادين.نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-12-27
16:51 | 2023-12-27
16:42 | 2023-12-27
16:05 | 2023-12-27
15:56 | 2023-12-27
15:43 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24