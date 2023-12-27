قبل قليل.. ماذا ألقى الجيش الإسرائيلي فوق بلدات جنوبية؟

ألقى العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، قنابل مضيئة فوق موقع العباد المُطل على بلدة حولا - جنوب لبنان.

كذلك، ألقى جيش العدو 3 قنابل فسفورية جنوب تلة الحمامص قرب بلدة الخيام.