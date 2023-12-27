Advertisement

لبنان

الآن.. هذا ما يفعله "حزب الله" في سوريا!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-12-2023 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1146014-638393128551544012.jpg
Doc-P-1146014-638393128551544012.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف موقع "makorrishon" الإسرائيليّ أنّ "حزب الله عزّز مؤخراً من انتشار قواته عند الحدود السورية مع إسرائيل".

Advertisement
وذكر الموقع في تقريرٍ ترجمه "لبنان24" أنّ الحزب وجّه العديد من المعدّات والأسلحة والذخائر إلى منطقة القنيطرة على حدود هضبة الجولان وكذلك إلى ريف درعا الغربي في جنوب سوريا وبالقرب من الحدود الجنوبية للهضبة.
وأوضح التقرير أن "قوات حزب الله والمجموعات الإيرانية الأخرى في حالة تأهب قصوى في منطقة السيدة زينب، جنوب دمشق".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-12-27
16:51 | 2023-12-27
16:42 | 2023-12-27
16:05 | 2023-12-27
15:56 | 2023-12-27
15:43 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24