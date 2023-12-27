الآن.. هذا ما يفعله "حزب الله" في سوريا!

كشف موقع "makorrishon" الإسرائيليّ أنّ "حزب الله عزّز مؤخراً من انتشار قواته عند الحدود السورية مع إسرائيل".



Advertisement وذكر الموقع في تقريرٍ ترجمه "لبنان24" أنّ الحزب وجّه العديد من المعدّات والأسلحة والذخائر إلى منطقة القنيطرة على حدود هضبة الجولان وكذلك إلى ريف درعا الغربي في جنوب سوريا وبالقرب من الحدود الجنوبية للهضبة.

وأوضح التقرير أن "قوات حزب الله والمجموعات الإيرانية الأخرى في حالة تأهب قصوى في منطقة السيدة زينب، جنوب دمشق". وذكر الموقع في تقريرٍ ترجمهأنّ الحزب وجّه العديد من المعدّات والأسلحة والذخائر إلى منطقة القنيطرة على حدود هضبة الجولان وكذلك إلى ريف درعا الغربي في جنوب سوريا وبالقرب من الحدود الجنوبية للهضبة.وأوضح التقرير أن "قوات حزب الله والمجموعات الإيرانية الأخرى في حالة تأهب قصوى في منطقة السيدة زينب، جنوب دمشق".