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لبنان

مفاجأة عن نصرالله.. هكذا علِم بهجوم "طوفان الأقصى"!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-12-2023 | 15:43
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كشف المسؤول بحركة "حماس" في لبنان أسامة حمدان أنَّ "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله علِم بعملية طوفان الأقصى في غزة، قبل نصف ساعة من بدايتها يوم 7 تشرين الأول الماضي".
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وفي حديثٍ عبر صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أشار حمدان إلى أنّ "الهجوم ظلّ سرياً"، وقال: "أنا نفسي لم أعلم بما حصل إلا من خلال وسائل الإعلام".

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مصادر قولها إنّ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري المُقيم في لبنان، علِم بالهجوم قبل نصف ساعة فقط من بدايته وذلك عبر إتصال تلقاه من قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار.

وبحسب الصحيفة، فإنّ حمدان تبلغ من السنوار بضرورة إبلاغ نصرالله بشأن العملية، وهذا ما حصل.
 
(ترجمة لبنان24)
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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