تقريرٌ من "الصحة".. كم بلغ عدد الإصابات جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان؟

نشرت وزارة الصحة العامة، الثلاثاء، وفي إطار متابعة تداعيات العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية حتى يوم 26 كانون الأول 2023.

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