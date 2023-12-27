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لبنان

تقريرٌ من "الصحة".. كم بلغ عدد الإصابات جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 15:56
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نشرت وزارة الصحة العامة، الثلاثاء، وفي إطار متابعة تداعيات العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية حتى يوم 26 كانون الأول 2023.
 
التقرير في الصورة المُرفقة:
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