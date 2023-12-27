عملية أمنيّة للجيش في بريتال.. بيانٌ يكشف تفاصيلها

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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"بتاريخ 27/12/2023 ، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال – البقاع وأوقفت المواطن (ق.ا.).كذلك، ضبطت الوحدة العسكرية 3 سيارات مسروقة وسلاحَين حربيَّين وكمية من المخدرات والذخيرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور وأعتدة عسكرية، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".