مقدّمات النشرات المسائيّة

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يجهد بنيامين نتنياهو لتوسيع دائرة الحرب وإطالة أمدها رغم الخسائر الكبيرة التي مني بها كيان العدو على المستويات العسكرية والأمنية والإقتصادية.أما الهدف الحقيقي لنتنياهو من وراء ذلك فليس سوى تفادي محاكمته في قضايا فساد يواجهها منذ سنوات بحجة الانشغال بالحرب وهو يفعل كل شيء في سبيل تحقيق مخططه الخاص بما فيها السعي لتوريط الولايات المتحدة الاميركية في الحرب من خلال اغتيال قائد بارز في حرس الثورة بسوريا او ارتكاب مجزرة بحق مدنيين في بنت جبيل من خارج قواعد الإشتباك.وفي اليوم الثاني والثمانين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال القطاع وهو ما يرفع حصيلة خسائره منذ بدء العملية العسكرية البرية إلى 170 قتيلا.وقد واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على شرق خان يونس مخلفة عددا كبيرا من الشهداء كما قصفت بالمدفعية مناطق في المنطقة الوسطى من القطاع.عند الجانب الآخر من الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة قام جيش العدو بإغلاق طرق إضافية في الجليل الغربي خشية إطلاق المزيد من صواريخ من لبنان فيما تواصل العدوان على مختلف البلدات من القطاع الشرقي الى القطاع الغربي.والى القطاع الحكومي وبعد أن أقر مجلس النواب في جلسته الأخيرة اربعة عشر قانونا وأصدرها مجلس الوزراء وكالة عن رئيس الجمهورية لم يوقع رئيس الحكومة سوى احد عشر قانونا فقط وأعطى توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء بنشرها في الجريدة الرسمية وعدم نشر ثلاثة قوانين وهي:القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية القانون الرامي إلى اعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية وذلك ليتسنى اعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجددا على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المتاحة بشأنها وفق ما افادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء.في غزة المذبحة مستمرة لليوم الثاني والثمانين. القطاع شهد اليوم اوسع حملة قصف بري وجوي، ما ادى الى مقتل مئة وخمسة وتسعين فلسطينيا، فيما تجاوز العدد الاجمالي للضحايا الواحد وعشرين الفا. على الحدود اللبنانية- الاسرائيلية التصعيد سيد الموقف ايضا، والخطوط الحمر تتساقط ، وخصوصا بعدما بلغ القصف الاسرائيلي مدينة بنت جبيل، ووصل على بعد عشرة كيلومترات من مدينة صور. التصعيد الميداني رافقه تصعيد في المواقف، اذ ان وزير خارجية اسرائيل هدد حسن نصر الله ان يكون التالي بعد رضي موسوي اذا لم ينفذ ال 1701.قضائيا، تطور بارز تمثل بتقديم هيئة ممثلي الاسرى والمحررين اخبارا بحق المطرانين موسى الحاج وكميل سمعان وذلك لتواصلهما مع مسؤولين اسرائيليين. علما ان معلومات ال "ام تي في " تؤكد ان المطران الحاج لم يجتمع بالرئيس الاسرائيلي كما تردد، وان كل الموضوع ملفق ضده. كما ان اجتماع بعض رجال الدين المسيحيين اتى في اطار الدعوة الى السلام ووقف القصف العشوائي على المدنيين. فما الغاية اذا من الاخبار؟ وما الخلفيات الحقيقية لاطلاق التهم جزافا وفي هذا التوقيت بالذات؟هي اعراس الشهادة على طريق القدس اقامتها عاصمة التحرير والمقاومة، مستبقة اعراس النصر القادمة لا محالة، ويحمل بشائرها سيل الدم المسفوك غيلة على ارض الصبر والمقاومة..عروسان تشاركا حتى الشهادة، واخوان بالجهاد والعطاء والرحيل، ورائحة عز فاحت من بيوت بنت جبيل وكلام الام الواقفة على ارتفاع اميال من العز والكرامة..ام علي وابراهيم بزي التي نعت ولديها على طريق القدس ومعهما زوجة ابنها ابراهيم شروق حمود.. نعتهم بكل حمد واحتساب، وتأكيد على الصمود والثبات والسير على طريق القدس حتى النصر الذي يمهد له هذا الاستشهاد..ومع ام الشهداء في بنت جبيل كانت تواسيها ام الشهيد احمد الديراني في قصرنبا وام الشهيد هادي عوالا في الغبيري، فيما رفاق الشهداء يثبتون المعادلة التي تحمي المدنيين اللبنانيين وتؤدب الاحتلال، فكانت صليات من عشرات الصواريخ على كريات شمونا اصابت اهدافا في المستوطنة الصهيونية وفق ما وثقته الكاميرات العبرية، وحتى يعترف الصهاينة باصاباتهم فان بيان المقاومة الاسلامية كان واضحا بان العملية رد على استهداف منازل المدنيين في بنت جبيل .. وان تمادى العدو بغيه فسيرى مستوطنوه بيوتهم التي يهدم الآن نصفها كيف ستهدم كلها، وكيف ستهدم مستوطناتهم بمعظمها بحسب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ..وبحسبة غزة التي اثقلت الفاتورة على العدو، مزيد من بسالة المقاومين والمشاهد التي تهين جيش المتخبطين، العاجز عن اي انجاز سوى سفك المزيد من دماء الابرياء الفلسطينيين..دماء مقاومين سالت اليوم على طريق القدس بطولكرم في الضفة الغربية، متصدية للعدوانية الصهيونية، ومؤكدة ان الضفة توأم الصبر والجهاد مع غزة الاباء..وفيما آباء الحرب الصهيونية المسعورة يتخبطون، ويستنزفون الوقت من دون اي انجاز، ارتفعت حدة الخلافات داخل مجلس حربهم، فيما يستعد سيدهم الاميركي لايفاد وزير خارجيته انتوني بلينكن الى المنطقة للبحث عن مخرج لازمتهم المتفاقمة..وفيما طريق القدس تزخر بالشهداء، ترجل اليوم مجاهد طالما مشى هذا الطريق، انه النائب السابق الحاج ابو سليم ياغي، الذي نعاه حزب الله مجاهدا من الرعيل المؤسس، مضى بعد صراع مع المرض، على ان يكون التشييع عند الواحدة من ظهر الغد في بعلبك...في اسبوع ما بين العيدين، وباستثناء الانتهاك المتواصل لصلاحيات رئاسة الجمهورية في ظل الفراغ القاتل للدستور والميثاق، وفي موازاة الصمت المريب للمرجعيات الروحية والسياسية ازاء الاعتداءات المستمرة على المقام الرئاسي، تغيب الحركة السياسية المرتبطة بالملفات المحلية الاساسية بشكل كامل، لتحل محلها يوميا قراءات متضاربة للوضع الاقليمي، وتوقعات ملتبسة لما قد يأتي او لا يأتي من تطورات، سواء في الجنوب او غزة.وفي خضم الاحداث المتزاحمة، تضيع الاولويات، وتختلف التوجهات، علما أن ما يجمع اللبنانيين اكبر بكثير مما يفرقهم اذا توافرت الارادة والنية.فمن من اللبنانيين يرفض التضامن مع ابناء الجنوب في مواجهة اي اعتداء اسرائيلي؟ومن من اللبنانيين لا يتمنى انهاء الفراغ الرئاسي بأسرع ما يكون، لكن بناء على خطة عمل محددة ومتفاهم عليها، لينجح العهد الجديد؟من من اللبنانيين لا يهمه احترام الميثاق وتطبيق الدستور وارساء دولة القانون والحق والعدالة؟ومن من اللبنانيين لا يرجو اصلاحا ماليا ونهوضا اقتصاديا وازدهارا طال غيابه؟هذه ليست مثاليات، بل اساسيات يبنى عليها للمستقبل، كما في العناوين، كذلك في التفاصيل.وفي الانتظار، النار مستعرة، وعداد الشهداء الى ارتفاع مرعب، من دون بروز اي مؤشرات الى ان بزوغ فجر الحل قريب.في اليوم الثاني والثمانين من حرب غزة، التطورات العسكرية في أوجها والتصعيد لم يستثن الجبهة مع لبنان.الأفق المسدود، دفع بوزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن لزيارة الشرق الأوسط، أواخر الأسبوع المقبل، أي، في مطلع السنة الجديدة.وزيارته ستكون الرابعة إلى المنطقة، منذ بدء حرب غزة.جولة بلينكن ستشمل إسرائيل والضفة الغربية والأردن و السعودية والإمارات وقطر.فهل ستحاول اسرائيل فرض أمر واقع جديد على الأرض في المهلة الممتدة من اليوم إلى موعد الزيارة؟الجبهة مع لبنان كانت موجعة، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة, إذ أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء، في بنت جبيل.في ملف آخر، بين حماس والحرس الثوري الإيراني سجال تمت لملمته.المتحدث باسم الحرس العميد رمضان سليم، وفي ما يشبه التراجع عن كلامه الذي قال فيه إن دافع عملية "طوفان الأقصى" كان الانتقام لاغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق، قاسم سليماني، قال اليوم إن كلامه أسيئ فهمه.لبنانيا، حكاية "إبريق الفيول" تتكرر: تأخر في فتح الاعتمادات، بواخر تنتظر ولا تفرغ، وعلى المواطن الاختيار بين التقنين القاسي والعتمة.تربويا، ربط نزاع بين المدارس الخاصة والاساتذة، افضى إلى تشكيل لجنة, فيما القانون لم يذهب بعد إلى الجريدة الرسمية، فهل تحل الأزمة قبل انتهاء عطلة الأعياد؟.