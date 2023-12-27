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لبنان

مبادرة" نادرة" لاحزاب لبنان بشأن غزة والجنوب

Lebanon 24
27-12-2023 | 22:31
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كتبت" النهار": برزت مبادرة "نادرة" امس جمعت المكاتب الإعلامية لعدد من الأحزاب اللبنانية على اختلاف اتجاهاتها للتنديد بـ"العدوان الإسرائيلي المتمادي على فلسطين وجنول لبنان وبشاعة الجرائم التي يرتكبها، والاستهداف المتعمّد للصحافيين والطواقم الإعلامية" وشملت مكاتب الأحزاب التالية : التقدّمي الاشتراكي، حركة أمل، القوات اللبنانية، تيار المستقبل، حزب الله، التيار الوطني الحر، الطاشناق، العربي الديمقراطي، السوري القومي الاجتماعي، الديمقراطي اللبناني، الشيوعي اللبناني، الجماعة الإسلامية، تيار المردة بدعوة من مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي .
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واصدر المجتمعون بيانا اكدوا فيه "التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وأهلنا في جنوب لبنان في مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، إدانةً هذه الجرائم بحق الإنسانية" كما دانوا "الاستهداف المقصود للصحافيين والعاملين في الإعلام من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد طمس إرتكاباته، ويطالب المجتمعون وسائل الإعلام التي استُشهد و/أو أصيب عاملون فيها بضرورة التحرك القانوني لإدانة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافيين ومحاكمة المسؤولين عنها."
ورفض المجتمعون "التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي حيال نشر ما يفضح جرائم العدوان، ومحاولات التشويه للحقيقة، ويؤكدون أن حرية العمل الإعلامي مصانة وفق كل القوانين والمواثيق الدولية" واعتبروا بيانهم "بمثابة وثيقة إدانة للكيان الإسرائيلي، وسيعمل على تشكيل وفد لنقلها الى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان".
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