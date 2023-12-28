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لبنان
اطلاق نار في القبة أمس.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
28-12-2023
|
00:33
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تطور اشكال فردي مساء أمس في منطقة القبة شارع الجامعة بين كل من المدعو "ع.د" و "ر.ج" من جهه و "ا.ش" من جهه اخرى الى اطلاق نار من قبل "ع.د" بإتجاه "ع.ش" واصابته بطلقات نارية في قدمه وفخذه، ما استدعى نقله الى المستشفى للعلاج.
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وعلى اثر الاشكال، اقدم "خ.ش" وهو شقيق "ا.ش" يرافقه "ا.ق" بإطلاق النار بالقرب من منزل "ع.د" و "ر.ج" في الهواء في محلة الشعراني وفرا الى مجهولة.
وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى مكان اطلاق النار وفتحت تحقيقاً بالحادث والعمل جار لتعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.
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