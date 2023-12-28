اطلاق نار في القبة أمس.. اليكم ما جرى

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تطور اشكال فردي مساء أمس في منطقة القبة شارع الجامعة بين كل من المدعو "ع.د" و "ر.ج" من جهه و "ا.ش" من جهه اخرى الى اطلاق نار من قبل "ع.د" بإتجاه "ع.ش" واصابته بطلقات نارية في قدمه وفخذه، ما استدعى نقله الى المستشفى للعلاج.وعلى اثر الاشكال، اقدم "خ.ش" وهو شقيق "ا.ش" يرافقه "ا.ق" بإطلاق النار بالقرب من منزل "ع.د" و "ر.ج" في الهواء في محلة الشعراني وفرا الى مجهولة.وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى مكان اطلاق النار وفتحت تحقيقاً بالحادث والعمل جار لتعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.