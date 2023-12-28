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لبنان
نشيدُ القهوة فنجان آخر السنة!
Lebanon 24
28-12-2023
|
00:47
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كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس (مهداةٌ من سنة 2023 الى سنة 2024 بالتسلسل الإداري والزمني..!)
١- مَقامُ البُنِّ
قَهْوَتي ، سوداءٌ مُرَّةٌ
مُرَّةٌ ، جِدُّ مُرَّةً
حَبُّها ، مُرٌّ
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لَوْنها ، مُرَّ
تَحْميصُها، مُرٌ
طَحٍنُها ، مُرٌ
طَعْمُها ، مُرٌّ
مَذاقُها ، مُرٌّ
تِفْلُها ، مُرٌّ
مرارُتُها ، مُرَّة
فُنْجانيَ ، مُرٌّ ..!
٢- مرتبةُ النكهة
كُلَّمَا جالستُ فنجاني
أخالُ يا ربّي أنني ؛
كَوْنٌ ، من دونِ مَجَرّة
مَجَرّةٌ ، بلا شَمْس
شَمْسٌ ، من دون لَهَب
لَهَبٌ ، بلا نور
نورٌ ، من دونِ نار
نارٌ ، بلا حرارة
حرارةٌ ، من دون صقيع
صَقيعٌ ، بلا بَرْد
بَرْدٌ ، من دون رَجْف
رَجْفٌ ، بلا وَجَع
وَجَعٌ من دون حِسٍّ
حِسٌ ، بلا طبيعة
طبيعةٌ ، من دون فصول
فصولٌ، بلا ربيع
ربيعٌ ،من دون فراشات
فراشاتٌ، بلا أجْنِحَة
أجْنِحَةٌ ، من دون رِيش
ريشٌ ،بلا ضِلْع
ضِلْعٌ ، من دون عَصَب
عَصَبٌ بلا قوّة
قوّةٌ ، من دون فُحُولة
فُحُولَةٌ، بلا رجولة
رجولةٌ ، من دون بطولة
بطولةٌٌ ،بلا نَكْهة
نَكْهَةٌ،من دون طَعْم
طَعْمٌ ، بلا مِلْح
مِلْحٌ ، من دون فِعْل
فِعْلٌ، بلا أَثَر
أَثَرٌ ، من دون بَصْمَة
بَصْمَةٌ، بلا شَكْل
شَكْلٌ ،من دون خطوط
خطوطٌ ، بلا زوايا
زوايا ، من دون شبّاك
شبّاكٌ ، بلا زجاج
زُجاجٌ ،من دون لَمْعَة
لَمْعَةٌ ، بلا بَرْق
بَرْقٌ ، من دون وميض
وَميضٌ، بلا مَطَر
مَطَرٌ ،من دون ماء
ماءٌ ،بلا بَلَل
بَلَلٌ ،من دون ندى
ندىً ، بلا زهر
زَهرٌ ، من دون ورد
وردٌ،بلا عِطْر
عِطْرٌ ، من دون فَوْحِِِ
فَوْحٌ ، بلا نَسيم
نسيمٌ ، من دون وقت
وَقْتٌ ، بلا زَمَن
زَمَنٌ ، من دون أَزَل
أَزَلٌ ، بلا أيّام
أيّامٌ ، من دون يَوْم...
يَوْمٌ ، بلا نهار
نهارٌ من دون صُبحٍ...
صُبْحٌ بلا رَكْوَة..
رَكْوَةٌ ، من دون بُنٍّ...؟
بُنٌّ ، بلا فُنَجان..؟!
فُنْجانٌ ، من دون قَشْوَة..!
قَشْوَةٌ بلا قُبْلَةٌ ؟
قُبْلَةٌ ، من دون رَغْوَة..!!؟؟
رَغْوَةٌ ، بلا نَشْوَة...!
نَشْوَةٌ ، من دون جَسَد..؟
جَسَدٌ ، بلا حَرَكة
حركة ، من دون بركة
بركة ، بلا لَذَّة
لَذَّةٌ ، من دون إحساس
إحساسٌ ، بلا خيال
خَيالٌ ، من دونِ صُوَر
صُوَرٌ ، بلا ألوان
ألوانٌ ، من دونِ حياة
حياةٌ، بلا طَعْم
طَعْمٌ ، من دون ذَوْق
ذَوْقٌ، بلا فَنّْ
فَنٌّ ، من دون نَظَر
نَظَرٌ ،بلا صَفْن
صَفْنٌ ،من دون تطليع
تطليعٌ ،بلا تركيز
تركيزٌ،من دون فَهْم
فَهْمٌ، بلا مَعرِفَة
مَعْرِفَةٌ ، من دون معلومات
معلوماتٌ ، بلا تفاصيل
تفاصيلٌ، من دون أخبار
أخبارٌ ، بلا أحداث
أحداثٌ ، من دون زمان
زَمانٌ ، بلا مكان
مكانٌ ، من دون أرض
أرضٌ ، من دون تراب
تُرابٌ ،بلا جَنَّة
جَنَّةٌ ، من دونِ فردوس
فردوسٌ ، بلا تُفّاح
تُفّاحٌ ،من دون حوّاء
حوّاءٌ ، بلا حَيّة
حَيَّةٌ ، بلا سُمّ
سُمّ ،من دون لَسْع
لَسْعٌ ، بلا مَوْت
مَوْتٌ،من دون قِيامة
قِيامةٌ، بلا حَشْر
حَشْرٌ، من دون دَيْنونَة
دَيْنونةٌ، بلا حساب
حِسابٌ، من دون تَوْبة
تَوْبَةٌ، بلا غفران
غُفْرانٌ،من دون رَحْمَة
رَحْمَةٌ، بلا نَدَم
نَدَمٌ، من دون أسَف
أسَفٌ، بلا دَمْع
دَمْعٌ ، من دون ماء
ماءٌ ، من دون هواء
هواءٌ ، بلا روح
رُوحٌ ، من دونِ حَيَاة
حياةٌ بلا حياة
مَوٍتٌ من دون ِ مَوْت.. !
٣- كوتُ الرشفة
صُبحِيَّةٌ ، بلا صُبْح
صُبْحٌ ، من دون ِ رواق
رواقٌ ، بلا عصافير
عصافيرٌ ، من دونِ لَحْن
لَحْنٌ ، بلا نَغَم
نَغَمٌ ، من دونِ وَتَر
وَتَرٌ، بلا وَتَر
فنجاني، إِنْشَعَر
وخاطري ، على فنجانيَ إنكسَر...!!!
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