نشيدُ القهوة فنجان آخر السنة!

كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس (مهداةٌ من سنة 2023 الى سنة 2024 بالتسلسل الإداري والزمني..!)

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١- مَقامُ البُنِّقَهْوَتي ، سوداءٌ مُرَّةٌمُرَّةٌ ، جِدُّ مُرَّةًحَبُّها ، مُرٌّلَوْنها ، مُرَّتَحْميصُها، مُرٌطَحٍنُها ، مُرٌطَعْمُها ، مُرٌّمَذاقُها ، مُرٌّتِفْلُها ، مُرٌّمرارُتُها ، مُرَّةفُنْجانيَ ، مُرٌّ ..!٢- مرتبةُ النكهةكُلَّمَا جالستُ فنجانيأخالُ يا ربّي أنني ؛كَوْنٌ ، من دونِ مَجَرّةمَجَرّةٌ ، بلا شَمْسشَمْسٌ ، من دون لَهَبلَهَبٌ ، بلا نورنورٌ ، من دونِ نارنارٌ ، بلا حرارةحرارةٌ ، من دون صقيعصَقيعٌ ، بلا بَرْدبَرْدٌ ، من دون رَجْفرَجْفٌ ، بلا وَجَعوَجَعٌ من دون حِسٍّحِسٌ ، بلا طبيعةطبيعةٌ ، من دون فصولفصولٌ، بلا ربيعربيعٌ ،من دون فراشاتفراشاتٌ، بلا أجْنِحَةأجْنِحَةٌ ، من دون رِيشريشٌ ،بلا ضِلْعضِلْعٌ ، من دون عَصَبعَصَبٌ بلا قوّةقوّةٌ ، من دون فُحُولةفُحُولَةٌ، بلا رجولةرجولةٌ ، من دون بطولةبطولةٌٌ ،بلا نَكْهةنَكْهَةٌ،من دون طَعْمطَعْمٌ ، بلا مِلْحمِلْحٌ ، من دون فِعْلفِعْلٌ، بلا أَثَرأَثَرٌ ، من دون بَصْمَةبَصْمَةٌ، بلا شَكْلشَكْلٌ ،من دون خطوطخطوطٌ ، بلا زوايازوايا ، من دون شبّاكشبّاكٌ ، بلا زجاجزُجاجٌ ،من دون لَمْعَةلَمْعَةٌ ، بلا بَرْقبَرْقٌ ، من دون وميضوَميضٌ، بلا مَطَرمَطَرٌ ،من دون ماءماءٌ ،بلا بَلَلبَلَلٌ ،من دون ندىندىً ، بلا زهرزَهرٌ ، من دون وردوردٌ،بلا عِطْرعِطْرٌ ، من دون فَوْحِِِفَوْحٌ ، بلا نَسيمنسيمٌ ، من دون وقتوَقْتٌ ، بلا زَمَنزَمَنٌ ، من دون أَزَلأَزَلٌ ، بلا أيّامأيّامٌ ، من دون يَوْم...يَوْمٌ ، بلا نهارنهارٌ من دون صُبحٍ...صُبْحٌ بلا رَكْوَة..رَكْوَةٌ ، من دون بُنٍّ...؟بُنٌّ ، بلا فُنَجان..؟!فُنْجانٌ ، من دون قَشْوَة..!قَشْوَةٌ بلا قُبْلَةٌ ؟قُبْلَةٌ ، من دون رَغْوَة..!!؟؟رَغْوَةٌ ، بلا نَشْوَة...!نَشْوَةٌ ، من دون جَسَد..؟جَسَدٌ ، بلا حَرَكةحركة ، من دون بركةبركة ، بلا لَذَّةلَذَّةٌ ، من دون إحساسإحساسٌ ، بلا خيالخَيالٌ ، من دونِ صُوَرصُوَرٌ ، بلا ألوانألوانٌ ، من دونِ حياةحياةٌ، بلا طَعْمطَعْمٌ ، من دون ذَوْقذَوْقٌ، بلا فَنّْفَنٌّ ، من دون نَظَرنَظَرٌ ،بلا صَفْنصَفْنٌ ،من دون تطليعتطليعٌ ،بلا تركيزتركيزٌ،من دون فَهْمفَهْمٌ، بلا مَعرِفَةمَعْرِفَةٌ ، من دون معلوماتمعلوماتٌ ، بلا تفاصيلتفاصيلٌ، من دون أخبارأخبارٌ ، بلا أحداثأحداثٌ ، من دون زمانزَمانٌ ، بلا مكانمكانٌ ، من دون أرضأرضٌ ، من دون ترابتُرابٌ ،بلا جَنَّةجَنَّةٌ ، من دونِ فردوسفردوسٌ ، بلا تُفّاحتُفّاحٌ ،من دون حوّاءحوّاءٌ ، بلا حَيّةحَيَّةٌ ، بلا سُمّسُمّ ،من دون لَسْعلَسْعٌ ، بلا مَوْتمَوْتٌ،من دون قِيامةقِيامةٌ، بلا حَشْرحَشْرٌ، من دون دَيْنونَةدَيْنونةٌ، بلا حسابحِسابٌ، من دون تَوْبةتَوْبَةٌ، بلا غفرانغُفْرانٌ،من دون رَحْمَةرَحْمَةٌ، بلا نَدَمنَدَمٌ، من دون أسَفأسَفٌ، بلا دَمْعدَمْعٌ ، من دون ماءماءٌ ، من دون هواءهواءٌ ، بلا روحرُوحٌ ، من دونِ حَيَاةحياةٌ بلا حياةمَوٍتٌ من دون ِ مَوْت.. !٣- كوتُ الرشفةصُبحِيَّةٌ ، بلا صُبْحصُبْحٌ ، من دون ِ رواقرواقٌ ، بلا عصافيرعصافيرٌ ، من دونِ لَحْنلَحْنٌ ، بلا نَغَمنَغَمٌ ، من دونِ وَتَروَتَرٌ، بلا وَتَرفنجاني، إِنْشَعَروخاطري ، على فنجانيَ إنكسَر...!!!