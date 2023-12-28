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لبنان

اضرما النار في سيارة ولاذا بالفرار.. هذا ما جرى فجر اليوم في الزاهرية طرابلس

Lebanon 24
28-12-2023 | 00:54
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عملت فرق من الدفاع المدني فجر اليوم على اخماد حريق كان قد اندلع في سيارة في منطقة الزاهرية - طرابلس بالقرب من مستوصف الحميدي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الأولية الى ان الحريق ناجم عن اقدام مجهولين يستقلان دراجة نارية على اضرام النيران داخل السيارة وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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