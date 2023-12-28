Advertisement

لبنان

تلويح بالتسوية الاقليمية والمواجهات تتصاعد جنوبا واسرائيل تهدد نصرالله

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-12-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1146100-638393472765524621.jpg
Doc-P-1146100-638393472765524621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد ساحة الجنوب سباقاً بين الوقائع الميدانية التي تزداد عنفاً وتصعيداً يوماً بعد يوم، وبين التحذيرات التي تتوالى عبر القنوات الديبلوماسيّة من انحدار الوضع الى حرب واسعة.
وسجل يوم أمس تكثيف العمليات العسكرية على جانبي الحدود، بالتوازي مع تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي الذي بلغ اجواء العاصمة بيروت.
Advertisement
وكان البارز في مجريات الاحداث التهديد المباشر الذي أطلقته اسرائيل عبر وزير خارجيتها ايلي كوهين ضد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، حيث قال "على نصر الله أن يفهم أنّه التالي، وإذا كان لا يريد أن يكون التالي، عليه أن ينفّذ فوراً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وأن ينسحب "حزب الله" إلى الشمال من الليطاني"، ما أوحى أنّ كوهين يشير الى قتل الجنرال الإيراني موسوي قبل يومين.
في المقابل، تستمر الاتصالات الخارجية التي تطال الملف اللبناني، ويستمر الوسطاء والمبعوثون الغربيون بالوصول إلى لبنان من اجل فتح ثغرة في جدار الازمة الداخلية، ومنع انزلاق الازمة إلى حرب تطال الساحة اللبنانية بشكل كامل.
وبحسب مصادر مطلعة فإن معظم الوسطاء الذين حضروا الى لبنان او تواصلوا مع المعنيين فيه، تحدثوا عن التسوية الاقليمية وضرورة ان يكون لبنان جزءا منها لانها آتية لا محالة، وباتت مؤشراتها واضحة للمتابعين.
وتعتبر المصادر ان التلويح بالتسويات الاقليمية والخارجية جزء من الضغوط على لبنان والاغراءات التي تطال الساحة اللبنانية والمسؤولين فيها لدفعهم للقيام بالحسابات الواقعية المرتبطة بإمكانية حصول تسوية اكبر.
داخليا، أفادت معلومات عن احتمال استئناف رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة،  تحركه في الملف  الرئاسي وملاقاة ايّ جهد خارجي فرنسي او قطري او غير ذلك، يقود الى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:45 | 2023-12-28
02:31 | 2023-12-28
02:30 | 2023-12-28
02:21 | 2023-12-28
02:15 | 2023-12-28
02:11 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24