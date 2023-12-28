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لبنان

إلى جانبه بندقية.. العثور على جثة شاب داخل مجمّع سياحي في كسروان

Lebanon 24
28-12-2023 | 01:00
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عثر على الشاب ج.خ. خ. مواليد 1998، جثة مصابا بطلق ناري في رأسه من بندقية صيد داخل أحد المجمعات السياحية في بلدة غدراس كسروان.
 
وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات. 
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غدراس

جثة

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