تحركات محتملة في الشارع

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قال مرجع نقابي عمالي "إن العام 2024، سيكون عام المنطق من أجل الإنطلاق في تحسين الوضعية العمالية على المستويات كافة وخاصة لناحية الرواتب والطبابة والضمان.ومن هذا المنطلق ستخصَّص الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 للنقاش والتفاوض مع الوزارات والإدارات المعنية ومع الحكومة للتوصل الى الحلول المقبولة على قاعدة الإستحصال على المطالب بشكل منطقي، بما يمكّن المالية العامة من دفع الزيادات من دون حصول تضخم كما حصل في السابق عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب.المصدر ختم أنه من المحتمل أن تكون هناك تحركات في الشارع إن لم نصل الى الحد الأدنى من الحقوق المطلوبة.